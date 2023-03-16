Російське керівництво схвалило агресію щодо американського дрона, – ЗМІ

Найвище керівництво Кремля схвалило агресивні дії російських винищувачів проти американського військового безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем у вівторок.
Про це пише nbcnews.com з посиланням на трьох американських чиновників, знайомих з даними розвідки.
Російські літаки скинули реактивне паливо на MQ-9 Reaper, що було безпрецедентною дією.
Як зазначили джерела, розвідка припускає, що планувалося, можливо, збити дрон з курсу або позбавити його можливості вести спостереження.
За словами одного з чиновників, російс ьке керівництво планувало бути агресивним у перехопленні.
Один чиновник сказав, що він не отримав підтвердження, що перехвалення було схвалено президентом Володимиром Путіним. Інші посадовці відмовилися надавати деталі, окрім інформації, що наказаз надійшов з “найвищого рівня”.
Російський літак підрізав гвинт безпілотника (Росія це заперечує), найімовірніше, ненавмисно, а це була помилка пілота.
Три представники міністерства оборони США та представник адміністрації президента Джо Байдена заявили, що росіяни вже досягли місця, де розбився MQ-9 Reaper. Росіяни активно шукають уламки за допомогою кораблів та літаків, але США не бачили жодних ознак того, що їм вдалося щось знайти. Один з чиновників розповів, що більша частина уламків затонула у Чорному морі.
Джерела, знайомі з даними розвідки, зазначили, що США навряд чи намагатимуться забрати залишки розбитого безпілотника.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі розповів на пресконференції в середу, що, ймовірно, уламків є небагато, а частина Чорного моря, де приземлився дрон, має глибину 5000 футів (1 524 км) .
Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив в інтерв'ю NBC News, що росіяни навмисно намагалися наблизитися до безпілотника.
“Ми не знаємо, наскільки навмисним було зіткнення з дроном. Цілком можливо, що це була просто необачна, некомпетентна авіаційна дія пілота”, – додав він.
Нагадаємо, американські військові вжили заходів, щоб секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у Чорне море, не потрапило до рук росіян.