Російське керівництво схвалило агресію щодо американського дрона, – ЗМІ

Розвідка США припускає, що планувалося, можливо, збити дрон з курсу або позбавити його можливості вести спостереження.

Найвище керівництво Кремля схвалило агресивні дії російських винищувачів проти американського військового безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем у вівторок.

Про це пише nbcnews.com з посиланням на трьох американських чиновників, знайомих з даними розвідки.

Російські літаки скинули реактивне паливо на MQ-9 Reaper, що було безпрецедентною дією.

Як зазначили джерела, розвідка припускає, що планувалося, можливо, збити дрон з курсу або позбавити його можливості вести спостереження.

За словами одного з чиновників, російс ьке керівництво планувало бути агресивним у перехопленні.

Один чиновник сказав, що він не отримав підтвердження, що перехвалення було схвалено президентом Володимиром Путіним. Інші посадовці відмовилися надавати деталі, окрім інформації, що наказаз надійшов з “найвищого рівня”.

Російський літак підрізав гвинт безпілотника (Росія це заперечує), найімовірніше, ненавмисно, а це була помилка пілота.

Три представники міністерства оборони США та представник адміністрації президента Джо Байдена заявили, що росіяни вже досягли місця, де розбився MQ-9 Reaper. Росіяни активно шукають уламки за допомогою кораблів та літаків, але США не бачили жодних ознак того, що їм вдалося щось знайти. Один з чиновників розповів, що більша частина уламків затонула у Чорному морі.

Джерела, знайомі з даними розвідки, зазначили, що США навряд чи намагатимуться забрати залишки розбитого безпілотника.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі розповів на пресконференції в середу, що, ймовірно, уламків є небагато, а частина Чорного моря, де приземлився дрон, має глибину 5000 футів (1 524 км) .

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив в інтерв'ю NBC News, що росіяни навмисно намагалися наблизитися до безпілотника.

“Ми не знаємо, наскільки навмисним було зіткнення з дроном. Цілком можливо, що це була просто необачна, некомпетентна авіаційна дія пілота”, – додав він.

Нагадаємо, американські військові вжили заходів, щоб секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у Чорне море, не потрапило до рук росіян.