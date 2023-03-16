Військкомати розпочали надсилати повістки у 35 регіонах Росії, – правозахисник

У цьому списку є Москва та Санкт-Петербург.

Військкомати у 35 регіонах Російської Федерації розпочали надсилати повістки місцевим жителям.

Про це повідомив глава Міжнародної правозахисної групи “Агора” Павло Чиков.

У цьому списку Москва і Санкт-Петербург, Ленінградська, Московська, Бєлгородська і Мурманська області, Красноярський і Краснодарський краї.

Чиков зазначив, що про другу хвилю мобілізації окупантів поки що не йдеться.

“Найбільше питань викликають повістки на військові збори, які можуть проводитись лише після указу президента. Такого указу не було принаймні не опубліковано”, – сказав правозахисник.

Нагадаємо, у захопленому Маріуполі окупанти хочуть мобілізувати студентів вищих навчальних закладів.