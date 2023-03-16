Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
У майбутньому Путін може отримати імунітет від судового переслідування, – прокурор у справі Мілошевича
У майбутньому Путін може отримати імунітет від судового переслідування, – прокурор у справі Мілошевича
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
ГоловнаСуспільствоВійна

Військкомати розпочали надсилати повістки у 35 регіонах Росії, – правозахисник

У цьому списку є Москва та Санкт-Петербург.

Військкомати розпочали надсилати повістки у 35 регіонах Росії, – правозахисник
Фото: ГУР

Військкомати у 35 регіонах Російської Федерації розпочали надсилати повістки місцевим жителям.

Про це повідомив глава Міжнародної правозахисної групи “Агора” Павло Чиков.

У цьому списку Москва і Санкт-Петербург, Ленінградська, Московська, Бєлгородська і Мурманська області, Красноярський і Краснодарський краї.

Чиков зазначив, що про другу хвилю мобілізації окупантів поки що не йдеться.

“Найбільше питань викликають повістки на військові збори, які можуть проводитись лише після указу президента. Такого указу не було принаймні не опубліковано”, – сказав правозахисник.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, у захопленому Маріуполі окупанти хочуть мобілізувати студентів вищих навчальних закладів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також