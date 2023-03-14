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​У Маріуполі окупанти хочуть мобілізувати студентів

Студентам вишів надіслали вимогу стати на військовий облік.

​У Маріуполі окупанти хочуть мобілізувати студентів
Фото: Маріупольська міська рада

У захопленому Маріуполі окупанти хочуть мобілізувати студентів вищих навчальних закладів.

Про це повідомляє у Telegram Маріупольська міська рада.

За його словами, з‘явилася інформація, що в окупованому місті студентам вишів розіслали вимогу терміново стати на військовий облік. Це може свідчити про те, що росіяни намагаються провести "тиху" мобілізацію.

"Росіяни постійно показують неймовірний рівень свого цинізму. Вони зруйнували наше місто, а тепер хочуть змусити нашу молодь воювати проти своїх же. Нікого не цікавить, що це студенти, адже для окупантів усі маріупольці це лише додатковий ресурс. Ми вже бачили, як раніше окупанти призивали до своєї армії людей під виглядом працевлаштування. Зараз вони пішли ще далі", – сказав мер міста Вадим Бойченко.

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Нагадаємо, у лютому в один з навчальних закладів захопленого Маріуполя надійшло розпорядження про мобілізацію. Чоловіків, які працюють викладачами навчального закладу та першими отримали російський паспорт, відправлять в окопи.

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