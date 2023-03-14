СБУ повідомила про підозру пропагандисту російського видання, яке належить “друзям Путіна”

СБУ повідомила, що його завданням є поширення антиукраїнських фейків та виправдовування злочинів загарбників.

Служба безпеки України задокументувала діяльність кореспондента російського видання “Известия” Дмитра Зимьонкіна, який здійснює систематичну інформаційну діяльність, спрямовану на “медійну підтримку” агресії РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Онлайн-видання та телеканал «Известия» є структурним підрозділом так зв. «мультимедийного информационного центра «Известия», який є основним постачальником новин для російських пропагандистських ЗМІ. Його засновником є так зв. «Национальна Медиа Группа», підконтрольна особам, наближеним особисто до путіна. То ж фактично видання є рупором політики кремлівського диктатора”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що так званий «воєнкор» Зимьонкін супроводжує окупантів на сході України майже від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Його завданням є поширення антиукраїнських фейків та виправдовування злочинів загарбників.

У численних сюжетах, відзнятих російським псевдожурналістом на окупованій території Луганської області, йдеться про мужніх «асвабадителей», які завжди перемагають, та злобних українських «нацбатівців», які «тероризують» мирне населення та перетворили Луганщину на руїни.

У СБУ зазначаєть, що він розповсюджує відверті фейки та кремлівські пропагандистські наративи, виправдовує напад Росії на Україну, схвалює захоплення територій нашої країни, знищення на окупованій Луганщині українських бібліотек, української системи освіти та ідентичності населення.

Вчинені окупантами злочини – вбивства мирних жителів, мародерство, руйнацію цивільної інфраструктури, у тому числі, елеваторного комплексу в Рубіжному, мостів, виробничих потужностей, житлових будинків - пропагандист приписує ЗСУ.

Наразі «воєнкор» забезпечує «інформаційну підтримку» окупантів, які намагаються стримати наступ ЗСУ в районі Кремінної.

СБУ повідомила йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно, з використанням засобів масової інформації).

Здійснюються комплексні заходи для притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно 14 педагогам-колаборантам, які допомагають русифікувати українські школи, повідомили про підозри. Серед них є керівники створених російськими загарбниками "відділів освіт", а також декани факультетів і директори захоплених українських шкіл та "вишів".