Зловмисник збирав для росіян інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київщини.

Суд визнав винним у державній зраді колишнього проректора одного з вищих медичних навчальних закладів Києва.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисника затримали торік у травні. Він збирав для росіян інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київщини.

Засудженого завербувала ФСБ, коли він після звільнення з в переїхав до тимчасово окупованого Криму. За місяць до початку повномасштабного вторгнення Росії він повернувся до Києва, щоб виконувати завдання ворога.

Окрім збору даних про українських бійців у військових госпіталях та лікарнях, зловмисник встановлював контакти з українськими та іноземними науковцями для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ.

"Для пошуку "потрібних зв’язків" залучав своїх колишніх колег по роботі та випускників вишу, до яких звертався під приводом підготовки дисертації. У разі успішного виконання завдань, російська спецслужба «гарантувала» своєму агенту призначення "заступником міністра охорони здоров’я" окупаційної адміністрації півострова", - повідомили в спецслужбі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари, збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури.

У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ.