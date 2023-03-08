Суд заочно заарештував власника агрохолдингу за підозрою в хабарі колишньому голові ДФС України

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував власника агрохолдингу, якого підозрюють у дачі хабара колишньому голові Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя 7 березня за клопотанням детективів НАБУ. Йдеться про власника одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 млн гривень колишньому голові ДФС України та його раднику. Суддя вирішить питання щодо застосування цього заходу після затримання фігуранта справи.

“Протягом 2015 -2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб від власника агрохолдингу понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млн гривень”, – йдеться в повідомленні.

Дії власника компанії кваліфікували за статтею про надання неправомірної вигоди службовцю. Його ім’я правоохоронці не називають.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року колишньому голові Державної фіскальної служби та його раднику повідомили підозру в отриманні 5,5 млн доларів і понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. Дії експосадовця та його пособника кваліфікували за ч.4 ст. 368 КК України, повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро. Прізвище експосадовця не розголошувалося, однак озвучені деталі дають можливість зрозуміти, що йдеться про Романа Насірова.