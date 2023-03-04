На конференції у Львові підпишуть угоду про створення в Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії

Спершу створять Спільну слідчу групу Євроюсту, аби полегшити створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії (ICPA) в її складі.

На конференції United for Justice, яка цими вихідними триває у Львові, підпишуть угоду про створення в Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії РФ.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

"Відомо, що російські сили вчиняли катування, сексуальне насильство та страти без належного судового розгляду. Не шкодують навіть дітей. Росія має нести відповідальність за ці жахливі злочини. Путін має відповісти", - наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС підтримує роль Міжнародного кримінального суду і вважає за необхідне створити спеціальний суд для судового переслідування російського злочину агресії.

"І я пишаюся тим, що на цій конференції ви як перший крок підпишете угоду про створення в Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії. Європейський Союз продовжуватиме працювати з нашими партнерами, щоб Росія платила", - наголосила фон дер Ляєн.

На конференції підпишуть змінену угоду зі створення Спільної слідчої групи Євроюсту, аби полегшити створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії (ICPA) в її складі.

Після звірств у Бучі в Україні президентка Єврокомісії доручила комісару юстиції Дідьє Рейндерсу відслідковувати та підтримувати координацію зусиль ЄС щодо розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності, скоєних в Україні.

Щодо цього ведеться велика робота, зазначили в Єврокомісії. Так, за підтримки Євроюсту було створено Спільну слідчу групу для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні. Ця група складається із Міжнародного кримінального суду, України та Литви, Польщі, Естонії, Латвії, Словаччини, Румунії.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) уповноважений переслідувати найсерйозніші міжнародні злочини, такі як геноцид, злочини проти людяності та військові злочини. Він також має право переслідувати злочин агресії, але тільки щодо тих країн, які визнали його юрисдикцію щодо цього злочину.

З огляду на те, що Росія не визнає юрисдикцію МКС, Суд не може реалізувати цю компетенцію в контексті війни Росії проти України. Тож аби закрити цю прогалину, у листопаді 2022 року Європейська Комісія представила державам-членам різні варіанти. ICPA (Міжнародний центр із переслідування злочинів агресії) - це перший крок щодо збереження доказів та підготовки звинувачення до майбутніх судових процесів, чи то національних, чи міжнародних.

Нагадаємо, 3 березня у Львові запрацювала конференція United for Justice. На неї прибули представники країн Європейського Союзу, європейських інституцій, зокрема, єврокомісар з питань юстиції, керівник Євроюсту, генеральні прокурори й міністри юстиції різних країн.

За даними МЗС України, коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ нараховує вже 29 держав.