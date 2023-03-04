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Є три варіанти створення спецтрибуналу щодо агресії РФ, - Костін

Оптимальним є створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії за прикладом Нюрнберзького трибуналу.

Є три варіанти створення спецтрибуналу щодо агресії РФ, - Костін
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Робота над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України та притягнення військового та політичного керівництва Росії продовжується. Наразі понад 20 країн світу допомагають створити цей механізм.

Про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костін, повідомляє РБК-Україна.

"В першу чергу хочу сказати, що створення Трибуналу для покарання вищого військово-політичного керівництва за злочин агресії - це є одним з ключових моментів системи повної відповідальності агресора за всі виявлені злочини, скоєні проти української держави", - зауважив Костін.

Він нагадав, що серед варіантів створення Спецтрибуналу розглядаються три, і два з цих варіантів пропонуються Україною.

"З них оптимальним, з нашої точки зору, є створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії на підставі багатостороннього міжнародного договору за прикладом Нюрнберзького трибуналу. Це була наша ідея, вона залишається першим варіантом, який влаштовує Україну і українців", - акцентував Костін.

При цьому другий варіант передбачає створення спецтрибуналу на основі угоди з ООН із ухваленням відповідної резолюції Генасамблеї організації.

"Також деякі з наших партнерів пропонують нам так звану гібридну модель трибуналу на основі застосування українського права з деякими міжнародними елементами", - розповів Костін.

Але, як пояснив генпрокурор, тут є певна проблема, яка стосується того, що за українським правом найвище політичне керівництво країни-агресора має персональний імунітет - це президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ.

"Тому ми продовжуємо діалог з нашими партнерами щодо того, щоб була обрана саме та модель, яка забезпечить на міжнародному рівні притягнення до відповідальності та покарання саме найвищого керівництва країни-агресора", - сказав Костін.

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Раніше Костін казав, що результати розслідування Міжнародного кримінального суду російських воєнних злочинів в Україні можна буде побачити уже цього року.

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