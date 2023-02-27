37 членам злочинної організації "Двадцятівські", які збували наркотики у Кривому Розі, повідомили про підозри.

Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора.

Як встановило слідство, до цього угруповання входить декілька організованих груп. Вони займаються незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням і незаконним збутом метамфетаміну. "Структура злочинної організації має ієрархічну побудову, із чітким визначенням ролей кожного із учасників. Вона включає в себе групи осіб, які займаються безпосереднім виготовленням психотропної речовини, її зберіганням та роздрібним збутом", - розповіли в ОГП.

Так, у "Двадцятівських" є так звана група силової підтримки, яка здійснює фізичний захист учасників угруповання, вирішує конфліктні ситуації з конкурентами та фізичний вплив на осіб, які займаються збутом наркотиків для підтримання дисципліни всередині злочинної організації.

Також є окрема група осіб, які "вирішують питання" із правоохоронними органами під час викриття протиправної діяльності учасників злочинної організації.

"Правоохоронцями проведено понад 200 невідкладних обшуків на території м. Кривий Ріг за місцями проживання учасників злочинної організації, транспортних засобах, а також у місцях незаконного виготовлення психотропної речовини. Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримано 37 осіб. Восьми підозрюваним вже обрано запобіжні заходи", - додали в Генпрокуратурі.

Зловмисникам інкримінують створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, а також пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 369 КК України).

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки та Державне бюро розслідувань блокували діяльність організованого наркоугруповання, яке спеціалізувалось на виготовленні та збуті метамфетаміну на Дніпропетровщині.

Патрульні Київщини під час типової перевірки викрили драгдилера, який перевозив три кілограми психотропів PVP вартістю майже 1,5 мільйона гривень.