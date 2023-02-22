ВАКС затвердив угоду з Трухіним, його визнали винним у спробі підкупу

Відповідно до ст. 81 Конституції нардеп припиняє свої повноваження у разі обвинувального вироку.

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду між народним депутатом Олександром Трухіним і прокурором щодо визнання винуватості та визнав його винним у справі про спробу підкупу поліцейських.

Про це оголосив головуючий суддя.

«Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 17 лютого 2023 року між прокурором САП і обвинуваченим Трухіним. Самого Трухіна – визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 ККУ», - заявив суддя.

Відповідно до угоди суд визнав нардепа винуватим у спробі підкупу патрульних поліцейських за «150 тисяч» без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП.

Враховуючи, що нардеп вчинив нетяжкий злочин, своїми діями не заподіяв збитки державі, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті, а саме 68 тис. грн. Крім того, за умовами угоди внесена нардепом застава у розмірі 49 620 грн буде перерахована на потреби Збройних сил України.

Також, впродовж 30 днів з моменту затвердження угоди, нардеп перерахує 6 млн грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».

Відповідно до ст. 81 Конституції народний депутат України достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

Нагадаємо, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін визнав, що пропонував хабар поліцейському. Він пішов на угоду зі слідством.

Аварія за участі депутата "Слуги народу" трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України. Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП Трухіна нічого не замовчується. 1 лютого ЗМІ опублікували відео з ДТП за участі Трухіна. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

Після публікації відео журналістами очільник фракції Давид Арахамія закликав його самостійно вийти зі складу фракції. Арахамія сказав, що він із колегами чекав "офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП".

МВС також оприлюднило заяву після публікації журналістами відео. В міністерстві заявили, що "всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався «домовитись» із Міністром внутрішніх справ, не відповідають дійсності".

7 вересня 2022 року Трухін попросив припинити його повноваження як члена фракції. Після оголошення підозри в вересні Трухіну обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49,6 тисяч гривень.