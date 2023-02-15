Федоров критично відреагував на обшуки в IT-компанії MacPaw

Слідчі дії пов’язані із земельними ділянками, які MacPaw придбала у період з 2016 по 2021 роки.

Віце-прем'єр Михайло Федоров, коментуючи обшуки в IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована, заявив, що "йому соромно" і що "не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі".

Про це Федоров написав у Telegram.

"Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються більше 30 млн людей по всьому світу. Звичайно, суд повинен встановити винуватість. Але ми живемо в цивілізованому столітті. За цифровою економікою майбутнє. Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі. Враховуючи те, що, за словами власника, він був готовий надати всі матеріали до розгляду справи", - заявив міністр.

За його словами, подібні підходи вбивають будь-який інвестклімат країни, тим паче під час повномасштабної війни.

"Ми розібралися в процедурних деталях цієї справи. І впевнений, що правоохоронні органи приймуть всі необхідні управлінські рішення", - резюмував він.

Компанія MacPaw є резидентом спеціального правового режиму «Дія Сіті».

Перед цим засновник та CEO української продуктової IT-компанії MacPaw Олександр Косован написав у Facebook, що в офісі підприємства проходять обшуки. Правоохоронці також обшукують будинок Косована.

Обшуки проводять співробітники Спеціалізованної екологічної прокуратури, Головного слідчого управління Національної поліції та оперативні працівники. За словами Косована, до обшуку компанія надала всі необхідні документи слідчим, тож він вважає, що обшуки в цьому випадку — необов’язковий захід.

Слідчі дії пов’язані із земельними ділянками, які MacPaw придбала у період з 2016 по 2021 роки. За словами підприємця, зараз чиновники намагаються відібрати у компанії цей актив.

«Ми не виключаємо, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Тому ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проект в Україні. Але після того, як ми інвестували десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок, ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив», — пише він.

Видання AIN.ua інформує, що йдеться про землі Бориспільского та Переяслав-Хмельницького районів Київської області. Якщо порівнювати географію ділянок на карті, у цьому районі розташована база для відпочинку працівників компанії MacPaw Village.

Обшуки також прокоментувала Національна поліція.

«Слідчі Головного слідчого управляння Нацполіції спільно із екоінспекцією столичного регіону провели огляд і з’ясували, що без спеціального дозволу було збільшено берегову лінію на ділянці, де будується комплекс відпочинку. Згідно із проведеною в рамках досудового розслідування екологічною експертизою, сума завданих державі збитків становить понад 12,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Косован раніше коментував ці звинувачення, вказуючи на те, що щороку вода розмиває берег і забирає до двох метрів ґрунту. Тож компанія проводила земельні роботи, щоб укріпити берег ділянки і запобігти ерозії.

Нагадаємо, що за підсумками 2022 року IT-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі 7,34 млрд доларів. Обсяг експорту збільшився на 400 млн доларів у порівнянні з 2021 роком.