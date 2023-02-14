Уряд спростив ввезення дронів та комплектуючих, - Федоров

Уряд прийняв постанову, що прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення та подвійного використання на територію України. Зокрема, БПЛА та комплектуючих.

Про це у Телеграм написав віце-прем'єр Михайло Федоров.

"Уряд ухвалив fast-track для дронів. Працювали над цим важливим рішенням разом з Мінекономіки. Для нас важливе життя кожного захисника та захисниці. Тому єдиний шлях — створити технологічну перевагу над ворогом. Але технології матимуть вирішальне значення, лише якщо забезпечити їх швидкий розвиток та доставку. Кілька тижнів тому ми провели опитування українських виробників/постачальників БПЛА щодо головних блоків, які заважають їхній роботі та розвитку", - написав Федоров.

За його словами, більше не буде потрібно жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів для ввезення дронів.

"І зазначений вище акт є лише першим серед низки, які напрацьовуються. Будемо інформувати про ці кроки публічно", - додав Федоров.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 6 лютого прийняла в цілому "Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів".