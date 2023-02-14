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Уряд спростив ввезення дронів та комплектуючих, - Федоров

Не потрібно жодних документів від служби експортного контролю.

Уряд спростив ввезення дронів та комплектуючих, - Федоров
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Уряд прийняв постанову, що прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення та подвійного використання на територію України. Зокрема, БПЛА та комплектуючих.

Про це у Телеграм написав віце-прем'єр Михайло Федоров.

"Уряд ухвалив fast-track для дронів. Працювали над цим важливим рішенням разом з Мінекономіки. Для нас важливе життя кожного захисника та захисниці. Тому єдиний шлях — створити технологічну перевагу над ворогом. Але технології матимуть вирішальне значення, лише якщо забезпечити їх швидкий розвиток та доставку. Кілька тижнів тому ми провели опитування українських виробників/постачальників БПЛА щодо головних блоків, які заважають їхній роботі та розвитку", - написав Федоров. 

За його словами, більше не буде потрібно жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів для ввезення дронів. 

"І зазначений вище акт є лише першим серед низки, які напрацьовуються. Будемо інформувати про ці кроки публічно", - додав Федоров.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 6 лютого прийняла в цілому "Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів".

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