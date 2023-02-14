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Молдова закривала повітряний простір на понад три години з міркувань безпеки (оновлено)

Деталі з’ясовуються.

Молдова закривала повітряний простір на понад три години з міркувань безпеки (оновлено)
Фото: Air Moldova

Сьогодні з 11:24 до 14:47 Міжвідомча комісія з організації повітряного простору Молдови закрила повітряний простір над країною. В уряді повідомили, що таке рішення ухвалили з питань безпеки, але не надали подальших пояснень.

Про закриття неба над Молдовою першою повідомила авіакомпанія AirMoldova. Пасажирів, які перебувають в аеропорту, чи на борту літаків просили зберігати спокій та стежити за інформаційними панелями аеропорту онлайн.

Ближче до 14:00 Управління цивільної авіації Молдови повідомило, що повітряний простір Республіки Молдова закрито з міркувань безпеки. Цю інформацію підтвердила речниця Міжнародного аеропорту Кишинева.

Інформаційний портал уряду Молдови повідомив, що повітряний простір відкрили о 14:47.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті ЄС 9 лютого заявив про "план Росії взяти Молдову під свій контроль". Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

13 лютого президентка Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію і заявила, що за допомогою протестів опозиції РФ має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі.

 

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