Путін перевіряє згуртованість НАТО, – Моравецький про перехоплення літаків РФ над Польщею

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький після інциденту з перехопленням російських військових літаків біля кордону Польщі не виключає інших провокацій від Росії.

Про це повідомляє RMF24.

"Володимир Путін і Кремль перейдуть до подальших провокацій, вони перевірять пильність, вони перевірять згуртованість і єдність трансатлантичного Альянсу", – заявив Моравецький.

Він наголосив, що потрібно зберігати спокій і реагувати швидко, але узгоджено, з союзниками. Також нагадав про події 15 листопада, коли під час російських ракетних обстрілів недалеко від польсько-українського кордону в Пшеводуві на польську територію впала ракета.

"Тут знову спрацювали всі процедури. Тоді ми також ухвалили правильні рішення разом з нашими союзниками", – сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів перехопили групу з трьох російських військових літаків у небі над Польщею.