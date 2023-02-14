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Путін перевіряє згуртованість НАТО, – Моравецький про перехоплення літаків РФ над Польщею

“Потрібно реагувати швидко, але узгоджено”.

Путін перевіряє згуртованість НАТО, – Моравецький про перехоплення літаків РФ над Польщею
Ілюстративне фото
Фото: rmf24.pl

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький після інциденту з перехопленням російських військових літаків біля кордону Польщі не виключає інших провокацій від Росії.

Про це повідомляє RMF24.

"Володимир Путін і Кремль перейдуть до подальших провокацій, вони перевірять пильність, вони перевірять згуртованість і єдність трансатлантичного Альянсу", – заявив Моравецький.

Він наголосив, що потрібно зберігати спокій і реагувати швидко, але узгоджено, з союзниками. Також нагадав про події 15 листопада, коли під час російських ракетних обстрілів недалеко від польсько-українського кордону в Пшеводуві на польську територію впала ракета.

"Тут знову спрацювали всі процедури. Тоді ми також ухвалили правильні рішення разом з нашими союзниками", – сказав прем'єр-міністр.

 

Нагадаємо, два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів перехопили групу з трьох російських військових літаків у небі над Польщею.

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