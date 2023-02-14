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На Чернівецькій митниці виявили російські автозапчастини на 2,5 млн гривень, їх передадуть ЗСУ

Комплектуючі до автомобілів ВАЗ намагалися провезти під виглядом товарів із Китаю.

На Чернівецькій митниці виявили російські автозапчастини на 2,5 млн гривень, їх передадуть ЗСУ
Ілюстративне фото

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння співробітників Чернівецької митниці виявили вантажівку із російськими автозапчастинами. Товар намагалися завезти до України для продажу.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Запчастини до автомобілів ВАЗ намагалися провезти під виглядом товарів із Китаю. Зокрема, правоохоронці виявили 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, ковпачками, гайками, ручками до дверей тощо.

Згідно із документацією вартість вказаного товару складає майже 2,5 млн грн.

Працівниками митниці буде складено адміністративний протокол за порушення митних правил згідно зі ст. 483 Митного кодексу України. Винуватцям загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів.

"Весь товар вилучений. Він буде переданий Чернівецькій обласній військовій адміністрації, яка, надалі, має передати автозапчастини на потреби Збройних сил України", - повідомили в ДБР.

Нагадаємо, раніше співробітники ДБР викрили посадовців Волинської митниці, які допомагали вивезти за кордон понад 45,5 тонни дорогоцінних металів.

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