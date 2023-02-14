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Ллойд Остін зустрівся з Резніковим на полях "Рамштайну": "50+ країн-учасниць об’єдналися з вами в цій боротьбі"

Міністр оборони запевнив українського колегу у підтримці. 

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з американським колегою Ллойдом Остіном на полях зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн".

Відео зустрічі Остін опублікував у твіттер.

"Завжди приємно зустрітися з моїм добрим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць Контактною групи з питань оборони України стоять разом із вами у цій боротьбі за українських суверенітет та самозахист", – написав він. 

Це – вже девʼята зустріч у такому форматі. Вона відбувається в Брюсселі. За словами Резнікова, серед головних питань порядку денного: захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи, розбудова "танкової коаліції", формування запасу міцності по боєприпасах, тренінгові програми для воїнів. 

Перша зустріч у такому форматі відбулася на базі ВПС США в Німеччині "Рамштайн" у квітні. Тоді її учасниками стали більше 40 країн. З часом кількість країн, готових допомагати Україні, зросла. 

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