Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з американським колегою Ллойдом Остіном на полях зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн".

Відео зустрічі Остін опублікував у твіттер.

"Завжди приємно зустрітися з моїм добрим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць Контактною групи з питань оборони України стоять разом із вами у цій боротьбі за українських суверенітет та самозахист", – написав він.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023

Це – вже девʼята зустріч у такому форматі. Вона відбувається в Брюсселі. За словами Резнікова, серед головних питань порядку денного: захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи, розбудова "танкової коаліції", формування запасу міцності по боєприпасах, тренінгові програми для воїнів.

Перша зустріч у такому форматі відбулася на базі ВПС США в Німеччині "Рамштайн" у квітні. Тоді її учасниками стали більше 40 країн. З часом кількість країн, готових допомагати Україні, зросла.