Фото: EPA/UPG

У Брюсселі стартувала зустріч представників оборонного сектору понад 50 країн, що входять до складу Контактної групи з питань оборони України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Почалося засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн». Налаштовані на продуктивну роботу. Деталі – після завершення", – написав він у фейсбук.

Голова Пентагону Ллойд Остін перед зустріччю заявив, що Сполучені Штати та союзники по НАТО в цілому готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, пише The Guardian.

"Ця спільна рішучість підтримає динаміку України в найближчі тижні", – сказав Остін на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Фото: EPA/UPG

Він додав, що Кремль все ще робить ставку на те, що зможе "перечекати" союзників України.

Одним із головних питань цього "Рамштайну" стане обговорення надання Україні сучасних винищувачів.

У вступному слові у вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що зустріч відбувається в "критичний час для нашої безпеки", оскільки наступного тижня буде перша річниця жахливої війни в Україні, пише New York Times.

Фото: EPA/UPG

"Війна в Україні споживає величезну кількість боєприпасів і виснажує запаси союзників. Поточний рівень витрат України на боєприпаси в рази перевищує рівень нашого виробництва. Це створює навантаження на нашу оборонну промисловість", – сказав він.

За словами Столтенберга, час очікування для отримання нових боєприпасів великого калібру зріс з 12 місяців до 28 місяців, навіть якщо контракти підписуються негайно.

Остін сьогодні повідомив, в зустрічі у форматі "Рамштайн" беруть участь понад 50 країн. Перше засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося в квітні на базі ВПС США у Німеччині "Рамштайн". Тоді учасниками групи було понад 40 країн.

Фото: EPA/UPG

Фото: Олексій Резніков Facebook

Це засідання є вже девʼятим. Попереднє відбулося в січні, на ньому обговорювали надання Україні сучасних бойових танків. Україну представляє міністр оборони Олексій Резніков. За словами Резнікова, серед головних питань порядку денного: захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи, розбудова "танкової коаліції", формування запасу міцності по боєприпасах, тренінгові програми для воїнів.