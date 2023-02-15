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Європейський Союз вирішив додати Росію до чорного списку юрисдикцій, що не співпрацюють у податкових питаннях

Москва не впоралася зі шкідливою практикою щодо інтелектуальної власності. 

Європейський Союз вирішив додати Росію до чорного списку юрисдикцій, що не співпрацюють у податкових питаннях
Фото: ukrinform.ua

Європейський Союз вирішив додати Росію до свого чорного списку юрисдикцій, які не співпрацюють у податкових питаннях. ЄС дійшов висновку, що Москва не впоралася зі шкідливою практикою щодо інтелектуальної власності та іншими питаннями до того, як переговори припинилися після вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

Міністри фінансів ЄС на зустрічі у вівторок також додали до списку Британські Віргінські острови, Коста-Ріку та Маршаллові острови.

Раніше до чорного списку входили 12 юрисдикцій, які не задовольнили вимоги ЄС щодо таких питань, як податкова прозорість і справедливе оподаткування.

Європейська комісія також наполягала на включенні Катару в список, але країни-члени поки що відмовилися додати його, оскільки Доха запропонувала законодавчі акти, які враховують занепокоєння блоку, повідомили джерела агентства. 

Список юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють з податковими цілями, є частиною роботи по боротьбі з ухиленням від сплати податків. Він складається з країн, які не виконали своїх зобов’язань щодо дотримання критеріїв належного податкового управління протягом певного періоду часу, і країн, які відмовилися це зробити. Метою списку є заохочення позитивних змін в податковому законодавстві цих країн та практиці через співробітництво.

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