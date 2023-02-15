Європейський Союз вирішив додати Росію до чорного списку юрисдикцій, що не співпрацюють у податкових питаннях

Європейський Союз вирішив додати Росію до свого чорного списку юрисдикцій, які не співпрацюють у податкових питаннях. ЄС дійшов висновку, що Москва не впоралася зі шкідливою практикою щодо інтелектуальної власності та іншими питаннями до того, як переговори припинилися після вторгнення в Україну, пише Bloomberg.
Міністри фінансів ЄС на зустрічі у вівторок також додали до списку Британські Віргінські острови, Коста-Ріку та Маршаллові острови.
EU countries agreed on the latest update of the list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes.— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 14, 2023
All 16 jurisdictions are listed due to their lack of commitment to improve their tax good governance.
Раніше до чорного списку входили 12 юрисдикцій, які не задовольнили вимоги ЄС щодо таких питань, як податкова прозорість і справедливе оподаткування.
Європейська комісія також наполягала на включенні Катару в список, але країни-члени поки що відмовилися додати його, оскільки Доха запропонувала законодавчі акти, які враховують занепокоєння блоку, повідомили джерела агентства.
Список юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють з податковими цілями, є частиною роботи по боротьбі з ухиленням від сплати податків. Він складається з країн, які не виконали своїх зобов’язань щодо дотримання критеріїв належного податкового управління протягом певного періоду часу, і країн, які відмовилися це зробити. Метою списку є заохочення позитивних змін в податковому законодавстві цих країн та практиці через співробітництво.