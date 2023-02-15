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У Гаазі стартує саміт про використання штучного інтелекту в армії, говоритимуть про війну в Україні

У саміті мають взяти 50 країн, зокрема делегації зі Сполучених Штатів і Китаю. Росію не запросили.

У Гаазі стартує саміт про використання штучного інтелекту в армії, говоритимуть про війну в Україні
Вопке Гукстра
Фото: ЕРА/UPG

Сьогодні у Гаазі розпочнеться перший саміт про “відповідальне” використання штучного інтелекту в армії, який триватиме два дні. Співорганізатором заходу є Південна Корея.

Про це пише Reuters.

У саміті мають взяти участь 50 країн, зокрема делегації зі Сполучених Штатів і Китаю. Організатори не запросили Російську Федерацію через вторгнення в Україну, яке стане однією з головних тем саміту.

“Це ідея, для якої настав час. Ми робимо перший крок у формулюванні та роботі над тим, яким буде відповідальне використання штучного інтелекту в армії”, – заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра напередодні події.

Ця подія може стати першим кроком до розробки міжнародної угоди щодо штучного інтелекту у питанні озброєнь. Хоча вважається, що це питання не на часі, адже провідні країни поки що неохоче погоджувалися на будь-які обмеження щодо його використання.

Паралельно з самітом відбудеться конференція, учасниками якої має стати близько 2000 осіб, включно з експертами та науковцями. На ній мова буде йти про дрони-вбивці та так звані “боти-бойні”.

Міністерство оборони США обговорить потенціал для міжнародної співпраці на презентації в четвер. Китай підкреслює необхідність уникати “стратегічних прорахунків” з штучним інтелектом та гарантувати, що він випадково не загострить конфлікт.

Країни ООН, які є учасницями Конвенції про певні види звичайної зброї (CCW) 1983 року, обговорюють можливі обмеження смертоносних автономних систем зброї, які можуть вбивати без втручання людини, з 2014 року.

Вопке Гукстра підкреслив, що саміт не замінить ці дебати, а розгляне інші аспекти військового штучного інтелекту.

Приклади включають визначення термінів, як можна безпечно використовувати штучний інтелект для прискорення прийняття рішень у військовому контексті та як його можна використовувати для ідентифікації законних цілей.

“Ми рухаємось у сферу, яку ми не знаємо, для якої у нас немає вказівок, правил, рамок чи угод. Але вони нам знадобляться швидше, ніж пізно”, – сказав міністр.

Нагадаємо, ще у листопаді 2021 року керівник служби розвідки Великобританії (MI6) Річард Мур заявив, що Росія та Китай за допомогою штучного інтелекту можуть зробити революцію в геополітиці.

Торік на початку вторгення Росії міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким.

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