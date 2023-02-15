Американське архітектурне бюро Gensler допоможе у відродженні Маріуполя

Архітектори Gensler проєктували другу за висотою будівлю у світі – 632-метрову Шанхайську вежу, а також офіси для Adobe, NVIDIA, New York Times, The Washington Post, Wallmart та Лондонської фондової біржі.

Cьогодні під час презентації плану відродження Маріуполя після деокупації "Mariupol Reborn" міський голова Вадим Бойченко підписав Меморандум про партнерство з американською архітектурною компанією Gensler. Вона допоможе відродити місто.

Про це йдеться в пресрелізі.

"У відбудову Маріуполя та України ми залучаємо експертів світового рівня. Мета – дати нове та сучасне життя українському Маріуполю після його звільнення від російської окупації. Для цього ми вже зараз єднаємо зусилля всього світу, великого бізнесу, найкращих урбаністів та провідних фахівців заради майбутнього. Спільними зусиллями ми перетворимо Маріуполь, який став символом руйнівної війни, на місто миру, перемоги, єдності у боротьбі за свободу та незалежність. Маріуполь має намір відродитися!", - зазначив Бойченко.

Мета Меморандуму - партнерство у розробці візії відродженого Маріуполя із залученням місцевої влади, експертів та громади, покращення життя мільйонів людей і надання їм надії. Це надасть поштовх для створення стратегічного генерального плану міста та його розвитку на найближчі 20-30 років повоєнного Маріуполя «Mariupol Reborn».

Архітектори Gensler проєктували другу за висотою будівлю у світі – 632-метрову Шанхайську вежу, а також офіси для Adobe, NVIDIA, New York Times, The Washington Post, Wallmart, Лондонської фондової біржі.

Портфоліо Gensler налічує десятки великих інфраструктурних проєктів – від аеропортів та спортивних комплексів до університетських кампусів, житлових та ділових кварталів. Зокрема, бюро долучилося до будівництва Терміналу 2 Міжнародного аеропорту Інчхон у Сеулі, реконструкції міжнародного аеропорту в Сан-Франциско та терміналу аеропорту Джона Кеннеді.

"Ми вдячні за можливість приєднатися до команди мера та цієї надихаючої місії. Ми раді використати наше покриття та масштаби досвіду у Стратегії відновлення міцнішого та стійкішого Маріуполя. Сьогоднішній день знаменує новий початок, коли ми починаємо розробляти Стратегію з відновлення Маріуполя. Наша спільна мета – створити архітектуру оптимізму та бачення майбутнього, яке дасть надію громадянам міста. Працюючи разом, ми можемо відновити краще та світліше майбутнє для Маріуполя", - прокоментувала керуюча директорка Gensler Europe Джулія Сімет.

Mariupol Reborn – наймасштабніший в Європі проєкт відродження міста з часів Другої Світової війни.

Нагадаємо, раніше мер Маріуполя зазначав, що на відбудову міста потрібно 10 років і близько $14 млрд.

Прем'єр-міністр Греції повідомляв, що його країна готова взятися за відбудову зруйнованого російськими окупантами пологового будинку в Маріуполі. А Італійський уряд готовий відбудувати драмтеатр.