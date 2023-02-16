Через два місяці Індія має стати найбільш густонаселеною країною світу, обігнавши Китай, – ООН

Через два місяці Індія має стати найбільш густонаселеною країною світу з населенням понад 1,4 мільярда людей.Про це пише Reuters.

Однак принаймні рік, а можливо, й довше країна не знатиме, точну кількість мешканців, бо не зможе їх порахувати.

Перепис населення в Індії, який проводився раз на десятиліття, мав відбутися у 2021 році та був відкладений через пандемію, зараз загруз у технічних і матеріально-технічних перешкодах. Наразі немає жодних ознак того, що величезні вправи, швидше він розпочнеться найближчим часом.

Експерти кажуть, що затримка в оновленні даних, таких як зайнятість, житло, рівень грамотності, міграційні моделі та дитяча смертність, які фіксуються переписом, впливає на соціальне, економічне та політичне планування у величезній азійській економіці.

Організація Об’єднаних Націй прогнозує, що населення Індії 14 квітня може досягти 1 425 775 850 осіб, обігнавши Китай.За даними перепису населення 2011 року, населення Індії становило 1,21 мільярда, тобто за 12 років населення країни збільшилося на 210 мільйонів, або майже на населення Бразилії.

Перепис населення в Індії проводять близько 330 000 вчителів державних шкіл, які спочатку ходять від дверей до дверей, перераховуючи всі будинки у країні, а потім повертаються до них із другим списком запитань.

Вони ставлять більше двох десятків запитань 16 мовами у два етапи, які триватимуть 11 місяців, згідно з планом, складеним на 2021 рік. Цифри будуть зведені в таблицю, а остаточні дані оприлюднені через кілька місяців. За оцінками, у 2019 році перепис коштував 87,5 мільярдів рупій (1,05 мільярдів доларів).

Нагадаємо, Всеукраїнський перепис населення, який планували провести у 2023 році, відбудеться не раніше ніж після закінчення війни.