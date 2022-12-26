Запланований на 2023 рік перепис населення проведуть після війни, - демограф

Наразі кількість населення України, за приблизними підрахунками, можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів.

Всеукраїнський перепис населення, який планували провести у 2023 році, відбудеться не раніше ніж після закінчення війни.

Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

"Під час війни перепис проводити не можна. І відразу після війни його теж не можна проводити. Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його (перепис – ред.) провести", – пояснила вона.

Наразі, за словами Лібанової, кількість населення України, за приблизними підрахунками, можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів.

"Зараз я говорю про кордони 2022 року (тобто перед війною, що було). А якщо з Кримом – то це ще два мільйони", – зазначила вона.

Водночас, додала Лібанова, широкомасштабна війна Росії проти України "дуже погано позначиться на населенні і на демографічній ситуації загалом".

Нагадаємо, перший і поки що останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР, 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.

Всеукраїнський перепис населення планували на 2011 рік, але після цього його шість разів переносили. Восени 2021-го Верховна Рада попередньо погодила виділення на його підготовку понад 82 мільйонів гривень. А в липні 2022 року парламент ухвалив закон для проведення перепису населення.

Прем'єр-мініст Денис Шмигаль також зазначав, що перепис 2023 року буде "незвичайним" - із використанням надсучасних цифрових технологій.

2019 року в Кабміні придумали алгоритм для електронного перепису населення, для якого за основу мали взяти дані мобільних операторів. На його основі було підраховано, що в Україні залишилося лише 37,289 млн осіб, проте це не було офіційним переписом. Більше того, звучали підозри в тому, що уряд отримав чисельність населення простим множенням чисел Держстату на 0,888.