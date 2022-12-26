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У зруйнованому Сєверодонецьку окупанти встановили новорічну ялинку

Місто знаходиться під окупацією росіян.

У зруйнованому Сєверодонецьку окупанти встановили новорічну ялинку
Сєверодонецьк
Фото: Скріншот відео

В зруйнованому та окупованому місті Сєверодонецьк на Луганщиниі російські загарбники встановили новорічну ялинку.

Відео опублікувала одна з мешканок міста.

"Вы такое видели? Все разбито, но главное - стоит елка", - каже вона.

Нагадаємо, наразі в окупованому Сєвєродонецьку залишаються близько 7 тисяч цивільного населення. Жителі  повідомляють, що під видом ремонтних робіт росіяни вскривають та грабують їхні квартири, як порожні, так і заселені.

Виїзд із Сєвєродонецька, як і з інших окупованих міст, можливий зараз лише через Росію.

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