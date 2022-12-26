В зруйнованому та окупованому місті Сєверодонецьк на Луганщиниі російські загарбники встановили новорічну ялинку.

Відео опублікувала одна з мешканок міста.

"Вы такое видели? Все разбито, но главное - стоит елка", - каже вона.

Нагадаємо, наразі в окупованому Сєвєродонецьку залишаються близько 7 тисяч цивільного населення. Жителі повідомляють, що під видом ремонтних робіт росіяни вскривають та грабують їхні квартири, як порожні, так і заселені.

Виїзд із Сєвєродонецька, як і з інших окупованих міст, можливий зараз лише через Росію.