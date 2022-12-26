ЗСУ знищили за минулу добу ще 550 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 550 роосійських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 102 600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали:

особового складу - близько 102600 (+550) осіб ліквідовано;

танків - 3016 (+5);

бойових броньованих машин - 6017 (+7);

артилерійських систем -1996 (+5);

РСЗВ - 418 (+0);

засоби ППО - 212 (+0);

літаків - 283 (+0);

гелікоптерів -267 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня -1707 (+1);

крилаті ракети - 653 (+0);

кораблі / катери -16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12);

спеціальна техніка - 178 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни остерігаються просування ЗСУ, які 25 грудня відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського і Червонопопівки. Через це російські військові прибрали понтонні переправи через річку Сіверський Донець. Наразі перетнути річку на окупованих цьогоріч територіях можна лише в одному місці – між Лисичанськом та Сєвєродонецьком.