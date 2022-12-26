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ЗСУ знищили за минулу добу ще 550 російських окупантів

Найбільших втрат ворог зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

ЗСУ знищили за минулу добу ще 550 російських окупантів
Фото: надано автором

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 550 роосійських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 102 600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 102600 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків - 3016 (+5);
  • бойових броньованих машин - 6017 (+7);
  • артилерійських систем -1996 (+5);
  • РСЗВ - 418 (+0);
  • засоби ППО - 212 (+0);
  • літаків - 283 (+0);
  • гелікоптерів -267 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -1707 (+1);
  • крилаті ракети - 653 (+0);
  • кораблі / катери -16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12);
  • спеціальна техніка - 178 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

 

Нагадаємо, на Луганщині росіяни остерігаються просування ЗСУ, які 25 грудня відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського і Червонопопівки. Через це російські військові прибрали понтонні переправи через річку Сіверський Донець. Наразі перетнути річку  на окупованих цьогоріч територіях  можна лише в одному місці – між Лисичанськом та Сєвєродонецьком. 

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