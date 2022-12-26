ЗСУ знищили за минулу добу ще 550 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 550 роосійських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 102 600 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 102600 (+550) осіб ліквідовано;
- танків - 3016 (+5);
- бойових броньованих машин - 6017 (+7);
- артилерійських систем -1996 (+5);
- РСЗВ - 418 (+0);
- засоби ППО - 212 (+0);
- літаків - 283 (+0);
- гелікоптерів -267 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -1707 (+1);
- крилаті ракети - 653 (+0);
- кораблі / катери -16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12);
- спеціальна техніка - 178 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, на Луганщині росіяни остерігаються просування ЗСУ, які 25 грудня відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського і Червонопопівки. Через це російські військові прибрали понтонні переправи через річку Сіверський Донець. Наразі перетнути річку на окупованих цьогоріч територіях можна лише в одному місці – між Лисичанськом та Сєвєродонецьком.