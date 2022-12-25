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"Беларускі Гаюн" повідомив про загоряння в Мачулищах літака-носія "Кинджалів"

За даними моніторингової групи, російський літак найближчим часом літати не зможе. 

"Беларускі Гаюн" повідомив про загоряння в Мачулищах літака-носія "Кинджалів"
Міг 31К
Фото: Факти

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила про загоряння на аеродромі в Мачулищах двигуна російського літака Міг 31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

За їхніми даними, опублікованими в Телеграм, літак вийшов з ладу і найближчим часом літати не може.

Деталей про причини загоряння російського літака немає. 

За даними моніторингової групи, цей та ще два літаки Міг прилетіли на аеродром Мачулищі позаминулого тижня. 

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ попереджав, що російські літаки майже щодня літають повітряним простором Білорусі. Зокрема, в небо піднімають носії "Кинджалів". 

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