Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів

Павло сказав, що телефонував Олександру Ткаченкові, та той не взяв слухавки.

В УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів Києво-Печерської Лаври: Трапезного собору Антонія і Феодосія Печерських та Успенського собору.

Про це вчора своїм вірянам повідомив намісник лаври Павло (Лебідь), пише шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна в Телеграм.

Вона оприлюднила зняте в Лаврі 24 грудня відео, на якому Павло (Лебідь) російської мовою повідомляє про завершення оренди.

"Сьогодні увечері мені стало відомо – це ще не точні чутки – в нас закінчується договір оренди Трапезного і Успенського собору. Негласно нам підтвердили про те, що вже наступні суботу і неділю нас не пустять в цей храм. Ні в один, ні в інший", – заявив він.

Намісник Лаври також згадав про тих, "за кого ми голосували", і сказав, що вони "чинять козні святій церкві".

Павло (Лебідь) також заявив, що він декілька разів телефонував міністру культури та інформаційної політики, але він жодного разу не взяв слухавки.

О 10 ранку між Павлом та директором національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" запланована зустріч, за результатами якої очікується більше деталей стосовно оренди соборів УПЦ (МП).

Нагадаємо, що Успенський є головном собором Києво-Печерської Лаври. Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. За часів президентства Віктора Януковича так звана нижня лавра була безстроково передана в оренду УПЦ (МП).

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