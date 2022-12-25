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Росіяни цілеспрямовано атакують лікарні на Херсонщині, - Янушевич

Внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали.

Росіяни цілеспрямовано атакують лікарні на Херсонщині, - Янушевич

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявляє, що російські окупанти цілеспрямовано атакують лікарні на Херсонщині.

Про це Янушевич написав у Telegram.

"Рашисти продовжують атакувати лікарні на Херсонщині. Це цілеспрямовані терористичні удари по закладах, які надають допомогу людям. Вчора ворог поцілив у два медзаклади Херсона. Окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також атакували й обласний заклад з надання психіатричної допомоги – зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення", - написав очільник ОВА.

Внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали. Янушевич також опублікував відео прильоту ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

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