Це вбивства заради залякування та задоволення, - Зеленський про обстріл Херсона

Обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Телеграм.

"Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо", - написав президент.

Нагадаємо, що російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона. Загинули щонайменше 8 людей.

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.