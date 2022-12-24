Окупанти вивезли "адміністрацію" із Сватового, - Гайдай

Російські окупанти вивезли свою "адміністрацію" з міста Сватове Луганської області.

Про це керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у telegram.

"Ми ще ближче до Сватового: окупанти вивезли з міста "ленерівську" адміністрацію. Щури побігли, рашисти вже відчувають наближення ЗСУ, тож збирають награбоване та їдуть на Луганськ", - написав Гайдай.

За його словами, українські військові за минулу добу відбили наступи в райони Стельмахівки та Білогорівки. Росіяни продовжують обстрілювати нещодавно звільнені населені пункти та застосовують іранські дрони та ракетні комплекси С-300.

Нагадаємо, що за словами Гайдая, до лікарні у Старобільську Луганської області днями привезли близько 100 поранених російських бойовиків.