Немає розвідувальних даних про вторгнення росіян з Білорусі, - Буданов

Мобілізовані росіяни навчаються в Білорусі перед відправленням на Донбас, уточнив керівник ГУР.

Наразі немає розвідданих про неминучу загрозу вторгнення з Білорусі, хоча повністю таку можливість виключати не можна.

Про це заявив в інтерв'ю The New York Times начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, Росія за допомогою активності у Білорусі намагається переконати Україну тримати війська на півночі. Наприклад, РФ влаштовує "каруселі" – возить солдатів потягом у бік українського кордону, а потім відвозить їх назад.

"Все це – елементи кампаній із дезінформації", – вважає очільник ГУР.

Довгострокові ризики зберігаються, визнав Буданов. Однак жодні розвіддані не вказують на безпосередню загрозу.

За його словами, російські війська не вишикувані в штурмові порядки. Мобілізовані навчаються в Білорусі перед відправленням на Донбас, але на навчальних полігонах не вистачає справної техніки для атаки.

Також не означають підготовку до вторгнення обстріли прикордоння Харківської та Сумської областей, сказав начальник розвідки. Російські війська тут також не вишикувані в атакувальні порядки.

Нагадаємо, що за даними інституту ISW, Росія з жовтня готувала умови для вторгнення на північ України і наступ на Київ. Для цього відбулося часткове нарощування військових потужностей у Білорусі та посилення відповідної інформаційної кампанії.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що наступ на Київ не виключають, але ознак підготовки Росії до нього немає.

Днями у Раді нацбезпеки США повідомили, що не виявили ознак підготовки наступу російських військ на українську столицю.