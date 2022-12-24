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Росармія за минулу добу втратила ще 480 осіб, найбільше - на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках

Також рашисти позбулися восьми безпілотників, чотирьох РСЗВ і стільки ж артилерійських систем та восьми ББМ.

Росармія за минулу добу втратила ще 480 осіб, найбільше - на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках
Фото: ГУР

Станом на 24 грудня російська армія втратила на війні в Україні близько 101430 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 480 рашистів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільше загарбникам дісталося на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках

Командування оприлюднило перелік інших втрат ворога:

  • танків ‒ 3006 (+1) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од, 
  • артилерійських систем – 1988 (+4) од, 
  • РСЗВ – 418 (+4) од, 
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од, 
  • гелікоптерів– 267 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у Запорізькій області українські військові знищили дві артсистеми росіян і поранили понад 70 окупантів.

Минулої доби Сили оборони відбили атаки росіян біля 10 населених пунктів Луганщини і Донеччини, зокрема, Бахмута.

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