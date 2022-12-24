Росармія за минулу добу втратила ще 480 осіб, найбільше - на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках

Станом на 24 грудня російська армія втратила на війні в Україні близько 101430 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 480 рашистів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Найбільше загарбникам дісталося на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Командування оприлюднило перелік інших втрат ворога:
- танків ‒ 3006 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
- артилерійських систем – 1988 (+4) од,
- РСЗВ – 418 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів– 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Нагадаємо, у Запорізькій області українські військові знищили дві артсистеми росіян і поранили понад 70 окупантів.
Минулої доби Сили оборони відбили атаки росіян біля 10 населених пунктів Луганщини і Донеччини, зокрема, Бахмута.