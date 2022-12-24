Росармія за минулу добу втратила ще 480 осіб, найбільше - на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках

Також рашисти позбулися восьми безпілотників, чотирьох РСЗВ і стільки ж артилерійських систем та восьми ББМ.

Станом на 24 грудня російська армія втратила на війні в Україні близько 101430 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 480 рашистів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільше загарбникам дісталося на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Командування оприлюднило перелік інших втрат ворога:

танків ‒ 3006 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,

артилерійських систем – 1988 (+4) од,

РСЗВ – 418 (+4) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів– 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у Запорізькій області українські військові знищили дві артсистеми росіян і поранили понад 70 окупантів.

Минулої доби Сили оборони відбили атаки росіян біля 10 населених пунктів Луганщини і Донеччини, зокрема, Бахмута.