Херсонську область росіяни обстріляли 74 рази і вбили п'ятьох жителів, - ОВА

Ще 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них - шестирічна дитина.

За минулу добу російські окупанти 74 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, від російських обстрілів загинуло п'ятеро жителів. Є також поранені.

"Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 5 мирних людей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є 6-річна дитина. Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили до лікарні. Дитина в тяжкому стані", - розповів Янушевич.

Також рашисти весь день атакували житлові квартали Херсона. В обласному центру було зафіксовано 36 обстрілів. Ворожі снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, 23 грудня загарбники 61 раз обстріляли Херсоську область. Загинула одна людна, ще двоє отримали поранення.