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Російські військові 61 раз за добу обстріляли Херсонщину, загинула людина

Двоє мирних мешканців отримали поранення.

Російські військові 61 раз за добу обстріляли Херсонщину, загинула людина
Фото: скріншот відео

Минулої доби, 23 грудня, російські окупанти 61 раз обстріляли територію Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

“Ворог обстріляв Херсон 30 разів – били по житлових кварталах міста. Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки”, – йдеться у повідомленні.

Через російські обстріли загинула людина, двоє жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

 

Нагадаємо, на Херсонщині виявили масові поховання зі слідами тортур. 

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