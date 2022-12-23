Російські військові 61 раз за добу обстріляли Херсонщину, загинула людина

Минулої доби, 23 грудня, російські окупанти 61 раз обстріляли територію Херсонської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його словами, мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
“Ворог обстріляв Херсон 30 разів – били по житлових кварталах міста. Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки”, – йдеться у повідомленні.
Через російські обстріли загинула людина, двоє жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, на Херсонщині виявили масові поховання зі слідами тортур.