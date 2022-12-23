Пожежники потребують ще 5 тисяч одиниць техніки, – Монастирський

У 2023 році ДСНС, зокрема, акцентуватиме увагу, на організації діяльності добровільних пожежних команд.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, пожежники потребують ще 5 тисяч одиниць техніки, аби забезпечити безпеку кожній громаді, зокрема на деокупованих територіях.

“Тут – поле для взаємодії з місцевою владою і ефективного використання будь-якої допомоги”, – зазначив він.

Монастирський додав, що міжнародні виробники вже зараз надають пріоритет Україні, першочергово передаючи нам нові зразки, що вперше з’являються на континенті, зокрема і для її випробовування.

“Так, сьогодні ми побачили унікальних роботів, що на відстані до 50 метрів можуть гасити масштабні пожежі, нафтобази тощо, зберігаючи життя рятувальникам”, – зазначив міністр.