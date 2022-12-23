У РНБО розповіли про маніпуляції росіян на тему ракет “Patriot” та візиту Зеленського у США

"Постачення американської системи ППО нібито є кроком до прямого залучення США до війни".

Віцеспікер Ради Федерації Росії Констянтин Косачов заявив, що РФ має повне право розглядати постачання Україні комплексів протиповітряної оборони “Patriot” як крок до прямого залучення США до війни.

“У будь-якому разі, що б не стверджував президент США, ми маємо право розглядати це постачання як вагомий крок до прямого залучення Америки до конфлікту”, – цитує його маніпуляцію Центр протидії дезінформації при РНБО.

Колумніст видання The Telegraph Х.Бреттон-Гордон оприлюднив дезінформацію про те, що “візит В.Зеленського до США свідчить про те, що деякі країни Заходу починають втомлюватися від конфлікту в Україні”. Тому у Києві “вважають за важливе активізувати зусилля з отримання військової допомоги з-за кордону”.

Ще одна дезінформація від посла РФ у США Анатолій Антонова. Він заявив, що поїздка Володимира Зеленського до США підтверджує, що “примирливі висловлювання адміністрації США щодо відсутності наміру вступати в конфронтацію з Росією – це порожній звук”.

Нагадаємо, низка ворожих ЗМІ написали, що візит Зеленського до Бахмута на Донеччині, де точаться запеклі бої, був костюмованою реконструкцією.