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У РНБО розповіли про маніпуляції росіян на тему ракет “Patriot” та візиту Зеленського у США

"Постачення американської системи ППО нібито є кроком до прямого залучення США до війни".

У РНБО розповіли про маніпуляції росіян на тему ракет “Patriot” та візиту Зеленського у США
Фото: vabos.com.ua

Віцеспікер Ради Федерації Росії Констянтин Косачов заявив, що РФ має повне право розглядати постачання Україні комплексів протиповітряної оборони “Patriot” як крок до прямого залучення США до війни.

“У будь-якому разі, що б не стверджував президент США, ми маємо право розглядати це постачання як вагомий крок до прямого залучення Америки до конфлікту”, – цитує його маніпуляцію Центр протидії дезінформації при РНБО.

Колумніст видання The Telegraph Х.Бреттон-Гордон оприлюднив дезінформацію про те, що “візит В.Зеленського до США свідчить про те, що деякі країни Заходу починають втомлюватися від конфлікту в Україні”. Тому у Києві “вважають за важливе активізувати зусилля з отримання військової допомоги з-за кордону”.

Ще одна дезінформація від посла РФ у США Анатолій Антонова. Він заявив, що поїздка Володимира Зеленського до США підтверджує, що “примирливі висловлювання адміністрації США щодо відсутності наміру вступати в конфронтацію з Росією – це порожній звук”.

Нагадаємо, низка ворожих ЗМІ написали, що візит Зеленського до Бахмута на Донеччині, де точаться запеклі бої, був костюмованою реконструкцією.

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