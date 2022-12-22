Головне за день. Четвер, 22 грудня

Візит Зеленського до Вашингтона, ухвалення Сенатом США 45 млрд доларів допомоги Україні, бої за Бахмут, ворожі обстріли Донеччини і Харківщини. Яким запам’ятається 302-й день повномасштабної війни.

Питання "патріотів" і фінансової підтримки України вирішені, дорогою зі Сполучених Штатів повідомив президент України Володимир Зеленський.

"...Їдемо з хорошими результатами. З тим, що справді допоможе. Коли ми кажемо "патріоти" в Україні й у Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішено для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що "веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь рішення, яких наші сили оборони чекали".

Повертаючись зі США, президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Зустріч відбулася в Жешуві. Президенти підсумували цей рік та обговорили стратегію розвитку двосторонніх відносин і взаємодії на міжнародному рівні в 2023 році. Також ішлося про гуманітарні питання і посилення обороноздатності України.

Про візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів можна прочитати тут, а також в статті Зеленський у США. Поворотний момент у війні.

У Конгресі США підтримали поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема про арешт російських активів і передачу їх Україні.

Ця поправка стосується законопроєкту про фінансування уряду США.За словами Грема, позитивне рішення Конгресу дозволить Міністерству юстиції через державного секретаря переказувати Україні доходи від заарештованих активів олігархів із Росії або інших підсанкційних організацій.

Сенат США переважною більшістю голосів схвалив законопроєкт про фінансування уряду у 2023 році на суму 1,7 трлн доларів. Цей законопроєкт, серед іншого, передбачає майже 45 млрд доларів для допомоги Україні та союзникам США.

За документ проголосували 68 сенаторів, проти висловились 29.Тепер законопроєкт має погодити Палата Представників США. Це може статись до кінця тижня.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з РСЗВ, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та не полишає спроб поліпшити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 22 грудня – в новині.

Окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Часів Яр Донецької області.

“Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту. Загинула людина, ще двоє – поранені”, – повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Кирило Тимошенко. Пошкоджено багатоквартирні будинки.

Російські окупанти вдарили ракетами і по Краматорську.

В Офісі президента уточнили, що окупанти завдали по місту двох ракетних ударів. Одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста. Обійшлося без жертв.

Російська армія знову обстріляла Купʼянськ і Вовчанськ Харківської області. У Вовчанську постраждали пʼятеро людей, четверо з яких - працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано вибухові та осколкові пошкодження.

Також поранення отримав 62-річний перехожий. Усім постраждалим надано необхідну допомогу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!