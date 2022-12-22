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Rheinmetall постачає в Україну нові вантажівки

Постачання вантажівок вже розпочато.

Rheinmetall постачає в Україну нові вантажівки
Фото: Rheinmetall

Німецька компанія Rheinmetall постачає в Україну нові вантажівки HX 8x8. Заплановано, що в Україну буде передано 26 таких високопрохідних автомобілів з гаковим навантаженням. 

Про це повідомила пресслужба компанії Rheinmetall. 

Зазначається, що вантажівки компанія постачає за дорученням уряду Німеччини. Вартість замовлення становить більше 10 млн євро. Постачання транспортних засобів уже розпочато.

Компанія повідомила, що сімейство HX компанії Rheinmetall є одним із найпоширеніших серед військових вантажівок. Зараз у всьому світі експлуатується понад 15 тис. автомобілів.

Rheinmetall зазначили, що вже беруть участь у заходах на підтримку України - зокрема, їх дочірня компанія наступного року поставить в Україну польовий госпіталь “під ключ”.

Також Rheinmetall бере участь у кількох операціях “Ringtausch”. Це процедура, розроблена урядом Німеччини для підтримки українських військових зусиль у співпраці з сусідніми європейськими країнами та країнами-партнерами НАТО. 

Згідно із процедурою, країни НАТО передають Україні важку техніку радянських часів, отримуючи в обмін системи західного виробництва. 

Нагадаємо, Словаччина отримала від Німеччини перший танк Leopard 2A4 в обмін на раніше передані Україні радянські танки.

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