В окупованій Каховці підірвали колаборанта Андрія Штепу, він згорів в автомобілі

У тимчасово окупованій Каховці ліквідували гауляйтера Андрія Штепу. Він згорів у власному авто внаслідок вибуху.

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Зазначається, що Андрій Штепа, відомий як “Шнир”, керував Любимівкою і Василівкою Каховського району Херсонської області.

“Я думаю, по самому прізвиську “Шнир” зрозуміло, хто цей колаборант, що прислужував окупантам – торгаш самогоном і наркотиками. Який охоче здавав українських активістів оркам”, – написав депутат.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині 12 грудня вибухнуло авто колаборанта Віталія Булюка.