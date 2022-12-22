Відновлюється електропостачання у чотирьох районах Київщини, які були без світла понад 48 годин

Вживаються заходи для введення відключень за графіками.

У Бучанському, Вишгородському, частині Обухівського й Фастівського районів Київської області поступово відновлюється електропостачання, вживаються додаткові заходи для переходу на вимкнення за графіками.

Про це голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

За його словами, наразі ситуація в громадах, де було відключено світло понад 48 годин, поступово покращується.

“Це Бучанський та Вишгородський, частина Обухівського та Фастівського районів. Там вже відновлюється електропостачання та вживаються додаткові заходи, аби вийти на графіки", – йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, районним військовим адміністраціям й органам місцевого самоврядування окремо доручено забезпечити повноцінну роботу систем тепло- та водопостачання, лікарень й іншої критичної інфраструктури.

У найкоротші терміни в громадах будуть розгорнуті додаткові "пункти незламності" та пункти обігріву. Мешканцям, які цього потребують, буде привезена вода.

Нагадаємо, станом на день 20 грудня 80% Київської області залишалася без світла. Найскладніша ситуація була в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах.