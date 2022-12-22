Повідомлено про підозру ексрегіоналу Дмитру Святашу. Він закликав отримувати російські паспорти

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру колишньому народному депутату України, який публічно підтримав російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Зазначається, що зловмисником є представник Харківського осередку Партії Регіонів. Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту. У дописі не вказане ім’я підозрюваного, але на опублікованому фото зображений колишній народний депутат Дмитро Святаш.

Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України.

За даними слідства, у серпні цього року фігурант опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост. У дописі закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.

Таким чином зловмисник “гарантував” громадянам лояльне відношення з боку агресора, а також обіцяв “списання” кредитних зобов’язань.

Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження “гумдопомоги” з Росії до захоплених районів України та “відновлення” зруйнованої інфраструктури. За оперативними даними, щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини зловмисник втік до РФ.

На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Наразі колишнього нардепа оголошено у розшук.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.

За матеріалами СБУ у серпні цього року заарештовано активи фігуранта на суму 600 млн грн. У подальшому їх передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Розслідування проводили співробітники Департаменту захисту національної державності Служби безпеки спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.