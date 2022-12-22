Директор Палацу культури у Боровій під час окупації складав списки української літератури для знищення

Поліцейські під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу) 33-річному мешканцю смт Борова.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"У смт Борова місцевий житель, обіймаючи посаду директора Палацу культури, агітував підлеглих підтримувати нову владу. Крім того, колаборант закликав співробітників до співпраці з окупаційною адміністрацією, складав списки української літератури для її списання та знищення", – йдеться в повідомленні.

За даними досудового слідства, чоловік також брав активну участь у підготовці до проведення Дня прапора РФ.

Нагадаємо, раніше жителя міста Шостка, що на Сумщині, суд визнав винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі.