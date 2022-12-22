У Росії схвалили закон про довічне ув’язнення за сприяння диверсіям

Це зроблено, зокрема, для боротьби з підпіллям на окупованих територіях, заявили у Центрі нацспротиву.

Російська держдума ухвалила закон про довічне ув’язнення за “сприяння диверсійній діяльності”, зокрема для боротьби з підпіллям на окупованих територіях.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Закон передбачає покарання за “схиляння, вербування або залучення особи” для здійснення диверсії, озброєння або підготовку інших людей з цією метою, а також фінансування диверсії.

Також у Кримінальному кодексі передбачено покарання за “пособництво” диверсії, створення “диверсійної спільноти” та “проходження навчання з метою здійснення диверсійної діяльності”.

“Зауважимо, що саме диверсіями росіяни називають будь-який партизанський опір окупації, й закон прийнято саме для боротьби з населенням тимчасово окупованих територій, адже дозволяє кожного хто не лояльний до окупантів звинуватити в “сприянні диверсантам”. Фактично це ще одна цегла для побудови репресивної машини на ТОТ”, – йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, росіяни посилено шукають українських партизанів, зокрема, в Криму. Окупанти мають перевірити підвали та гаражі, а також телефони та комп’ютери, щоб виявити інформацію, яка вкаже на співпрацю із Збройними силами України.