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Хорватія планує надати Україні кошти на придбання розмінувальних машин

Йдеться про 3 млн євро.

Хорватія планує надати Україні кошти на придбання розмінувальних машин
Фото: ДСНС

Хорватія планує надати України майже 3 млн євро на придбання розмінувальних машин.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

21 грудня заступниця Міністра внутрішніх справ України Мері Акопян зустрілася з Надзвичайним та повноважним Послом Республіки Хорватія в Україні Аніцею Джаміч.

Акопян наголосила, що наразі Україна потребує партнерської допомоги у зимовий період в умовах посилених обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури. 

Ще один безпековий виклик – це заходи з розмінування на деокупованих територіях.

Джаміч запевнила у готовності хорватської сторони сприяти Україні у процесах гуманітарного розмінування звільнених територій. Тому хорватська сторона планує спрямувати майже 3 млн євро на придбання для потреб України розмінувальних машин.

Нагадаємо, 21 грудня,у Високопільській громаді Херсонської області бригада енергетиків під час виконання ремонтних робіт наїхала на встановлену росіянами міну

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