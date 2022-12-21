Бригада енергетиків на Херсонщині підірвалась на міні росіян

Робота енергетиків на деокупованих територіях буває ризикованою.

Сьогодні, 21 грудня, у Високопільській громаді Херсонської області бригада енергетиків під час виконання ремонтних робіт наїхала на встановлену росіянами міну.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“На щастя, працівники не постраждали. Пошкоджень зазнав тільки службовий автомобіль”, - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, мешканець Херсонської області підірвався на протипіхотній міні, яку залишили росіяни.

Раніше комендатура оборони Херсона просила громадян не відвідувати узбережжя річки Дніпро у зв'язку з мінуванням десантно-небезпечних ділянок берега.