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78 осіб подали заявки на конкурс з обрання директора НАБУ

22 грудня комісія розгляне питання про допущення або недопущення кандидатів.

78 осіб подали заявки на конкурс з обрання директора НАБУ

Сьогодні, 21 грудня, завершився прийом документів для участі з обрання директора Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться в повідомленні Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ.

Усього заявки подали 78 осіб.

На сайті Кабміну оприлюднили перелік кандидатів.

У комісії додали, що 22 грудня розглянуть питання про допущення або недопущення кандидатів та оголосять наступний етап конкурсу. Це тестування кандидатів на знання законодавства.

Також комісія оприлюднила інфографіку щодо кандидатів. Більшість із них - працівники НАБУ, прокуратури або держслужбовці. Є також і один народний депутат. 

Фото: Facebook/Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ

Нагадаємо, раніше комісія продовжила приймання документів до 20 грудня через "непрогнозовану ситуацію з енергозабезпеченням в країні та доступом до Інтернету".

Після цього в Кабміні заявили, що занепокоєні відтермінуванням конкурсу.

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