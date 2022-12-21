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Ісландія відправила партію зимового одягу для ЗСУ

Левова частка одягу піде у дві бойові бригади.

Ісландія відправила партію зимового одягу для ЗСУ
Фото: Скрін з відео

З Ісландії для військовослужбовців Збройних сил України надійшла допомога - близько 12 тисяч одиниць різноманітного зимового одягу, зокрема шкарпетки, светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

“В "країні гейзерів" було організовано загальнонаціональний марафон із в’язання населенням, зокрема шкарпеток і светрів із вовни для Збройних сил України. До цього процесу безпосередньо долучилося і керівництво Ісландії”, - ідеться у повідомленні.

Вантаж обліковується, розподіляється і видається представниками Сил логістики ЗСУ. Левова частка одягу піде у дві бойові бригади. Частина буде передана до військових госпіталів, пожежним і ремонтникам.

Нагадаємо, що 21 грудня Литва відправила Україні першу партію термокомплектів та светрів для Збройних Сил України.

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