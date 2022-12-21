Десантники збили російський штурмовик Су-25

Військові підрозділу ППО 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ днями збили російський броньований штурмовик Су-25.
Про це пише Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Зазначається, що на рахунку підрозділів ППО Десантно-штурмових військ вже 100 збитих повітряних об'єктів ворога.
Літак було збито розрахунком зенітного ракетного комплексу.
На рахунку Січеславської бригади вже 34 збитих засобів повітряного нападу ворога:
- 20 літаків;
- 7 вертольотів;
- 7 БПЛА та крилатих ракет.
Нагадаємо, що сили протиповітряної оборони окупантів збили у Запорізькій області російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".