Десантники збили російський штурмовик Су-25

Літак було збито розрахунком зенітного ракетного комплексу.

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Військові підрозділу ППО 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ днями збили російський броньований штурмовик Су-25.

Про це пише Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зазначається, що на рахунку підрозділів ППО Десантно-штурмових військ вже 100 збитих повітряних об'єктів ворога.

Літак було збито розрахунком зенітного ракетного комплексу.

На рахунку Січеславської бригади вже 34 збитих засобів повітряного нападу ворога:

20 літаків;

7 вертольотів;

7 БПЛА та крилатих ракет.

Нагадаємо, що сили протиповітряної оборони окупантів збили у Запорізькій області російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".