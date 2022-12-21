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Десантники збили російський штурмовик Су-25

Літак було збито розрахунком зенітного ракетного комплексу.

Десантники збили російський штурмовик Су-25
Фото: DW

Військові підрозділу ППО 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ днями збили російський броньований штурмовик Су-25.

Про це пише Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зазначається, що на рахунку підрозділів ППО Десантно-штурмових військ вже 100 збитих повітряних об'єктів ворога.

Літак було збито розрахунком зенітного ракетного комплексу.

На рахунку Січеславської бригади вже 34 збитих засобів повітряного нападу ворога:

  • 20 літаків;
  • 7 вертольотів;
  • 7 БПЛА та крилатих ракет.

Нагадаємо, що сили протиповітряної оборони окупантів збили у Запорізькій області російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

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