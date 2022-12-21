По всій Україні оголошена повітряна тривога.

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Фото: Сергій Шайхет у Telegram

Внаслідок російського обстрілу міста Очаків Миколаївської області є поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“В Очакові двоє поранених. Мати і дитина”, – написав він.

Фото: Сергій Шайхет у Telegram

Оновлення 14:07. В Очакові кількість поранених зросла до трьох осіб. Про це повідомив очільник Нацполіції Миколаївщини Сергій Шайхет.

“За результатами обстрілів міста Очаків троє осіб отримали незначні поранення, хлопчик 2012 р.н, чоловік 1981 р.н та жінка 1948 р. н. Наразі їх життю загрози немає”, – написав у Telegram глава Нацполиції.

Фото: Сергій Шайхет у Telegram

Нагадаємо, ввечері 18 грудня росіяни випустили дрони-камікадзе по Миколаївській області.