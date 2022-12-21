Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) на Сумщині. Зокрема йдеться про Софронієво-Молченський чоловічий монастир Різдва Богородиці (УПЦ МП).

Про це повідомляє СБУ.

Заходи проводяться спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк заявив, що мета відомства - вичистити середовище від кротів у рясах. Він зазначив, що людина в рясі – це не пом’якшувальна обставина при вчиненні злочину.