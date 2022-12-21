Голова СБУ підтвердив, що спецслужба зайнялася військово-морськими операціями

Т.в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк відмовився коментувати військово-морські операції спецслужби, але підтвердив, що вони проводяться.

"Деталей розповісти, вибачте, не можу. Однак погоджуся з тим, що Служба безпеки України, в тому числі, опанувала військово-морські операції, поряд з контррозвідувальними, активними контррозвідувальними, контртерористичними, антидиверсійними, ми ще проводимо військово-морські, зрозуміло, пліч-о-пліч з Військово-морськими силами", – сказав він у інтервʼю журналістці Наталі Мосейчук.

На запитання про те, чи причетна до "атаки безпілотників у Севастопольській бухті" СБУ, Малюк пообіцяв надати деталі після нашої перемоги.

У жовтні в Севастопольській бухті, в пункті базування Чорноморського флоту РФ, пролунали вибухи. Окупанти заявили, що відбивали "атаку безпілотників". Після вибухів перекрили переправу між північною та південною частинами Севастополя – рух поромами і катерами неможливий. Росія стверджувала, що ушкоджень флоту немає, але, за деякими даними, пошкоджено фрегат "Адмірал Макаров".